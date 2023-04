Koning luistert niet veel naar podcasts, wel radio

Koning Willem-Alexander luistert graag naar de radio. In die zin past een podcast wel bij hem, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten over de podcast Door de ogen van de Koning, waarin de koning met Edwin Evers in gesprek gaat over tien jaar koningschap. In de eerste aflevering daarvan liet de koning weten niet veel naar podcasts te luisteren.

“Eerlijk gezegd heb ik de podcast nog niet ontdekt”, zei de koning. Wel is hij zich bewust van de populariteit van het medium. “Ik denk dat het een heel goed medium is om te reflecteren op tien jaar koningschap.”

Uiteindelijk is voor een podcast gekozen omdat veel mensen naar podcasts luisteren en dit een manier is om “laagdrempelig” de diepte in te gaan, laat de RVD weten. Een podcast werd als een goede manier beschouwd om de taken van de koning en wat zijn tien jaar koningschap inhield goed te kunnen laten zien.

Vertrouwen

Evers en de koning “kenden elkaar uit het verleden”, zegt de RVD. De dj maakte van 1998 tot en met 2018 het radioprogramma Evers Staat Op. De koning, toen nog prins, was als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een paar keer te gast in de uitzendingen die Evers maakte tijdens de Olympische Spelen. Volgens de RVD was er vertrouwen van beide kanten dat samen een podcast maken goed zou uitpakken.

Het bedrijf Tonny Media is uiteindelijk benaderd omdat “het bedrijf gespecialiseerd is in podcasts”. Het bedrijf “wilde het graag doen”. Van tevoren is nagedacht over een format om tien jaar koningschap in kaart te brengen. Dat heeft Tonny Media vervolgens verder uitgewerkt.

De podcast is opgenomen in de werkkamer van de koning in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal. De eerste drie afleveringen verschenen donderdagochtend, hierna verschijnt wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering.