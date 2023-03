Koning met minister Kaag naar de drie planbureaus van Nederland

Koning Willem-Alexander gaat begin april samen met minister Kaag van Financiën langs bij de drie planbureaus van het land. De werkbezoeken aan het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag staan in het teken van brede welvaart.

Het thema brede welvaart omvat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst, die de bezoeken van de koning maandag aankondigde, alles wat mensen van waarde vinden. Het gaat daarbij ook om zaken als gezondheid, onderwijs en (on)veiligheid.

De koning en de minister praten op woensdag 5 april met programmaleiders van de planbureaus over het onderwerp. Jonge onderzoekers vertellen aansluitend over hun onderzoeken op het gebied van brede welvaart en tot slot gaan de koning en de minister in gesprek met de directeuren van de planbureaus en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over wat brede welvaart voor de samenleving concreet kan opleveren.

De koning brengt regelmatig werkbezoeken met een minister of staatssecretaris aan zijn zijde. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt Willem-Alexander hier te zien wat in de praktijk het effect is van het beleid van de bewindspersoon.