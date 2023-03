Koning: Nederland moet blijven werken aan emancipatie van vrouwen

Koning Willem-Alexander vindt dat Nederland moet blijven werken aan emancipatie van vrouwen. Tijdens het persgesprek ter afsluiting van het staatsbezoek aan Slowakije zei de koning dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland weliswaar minder groot is dan in Slowakije, maar dat het nodig blijft om daaraan te werken.

De koning stelde dat in een samenleving iedereen nodig is om met zijn of haar talenten en competenties een bijdrage te leveren. Hij haalde daarbij aan dat vrouwen ook in Nederland vaak nog achterlopen in vergelijking met mannen. Hij sprak daarbij onder meer over het glazen plafond en salarisongelijkheid. Hij stelde ook “vooral wat meer te varen op vrouwelijke intuïtie om op een goede manier samen te werken aan een goeie toekomst”.

Op de vraag of hij zelf dan ook gaat voor een kort koningschap zodat zijn dochter Amalia snel koningin kan worden, antwoordde de koning ontkennend. Hij zei een “lang koningschap” voor de boeg te hebben “met een fantastische vrouw” naast zich.

Eerder tijdens het staatsbezoek sprak de koning in het kader van Internationale Vrouwendag ook al over vrouwenemancipatie. Tijdens een gesprek over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie stelde hij onder meer dat mannen er de laatste duizenden jaren “een potje” van hebben gemaakt. Hij riep vrouwen daarbij op mannen niet “te kopiëren”.