Koning neemt afscheid van ontslagen ambassadeur van Oekraïne

Koning Willem-Alexander heeft maandag op Paleis Noordeinde afscheid genomen van Maksym Kononenko, de gewezen ambassadeur van Oekraïne. Kononenko werd vorig jaar september al ontslagen. Het kantoor van president Volodymyr Zelensky bracht dat toen naar buiten zonder een reden te geven.

Ook Kononenko zelf hield zich destijds op de vlakte over de reden van zijn ontslag. In een reactie aan het ANP liet hij weten dat het aan de president van Oekraïne is om dit soort besluiten te nemen en dat hij “geen commentaar op dit politieke besluit” kon geven.

De diplomaat zat sinds februari 2022 op zijn post in Nederland. Vlak daarna vielen de Russen zijn thuisland binnen. Hij was tot vorige week aan het werk in Nederland, zo is te zien op zijn Twitterpagina.