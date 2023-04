Koning niet zomaar met auto over vluchtstrook: gewoon in file

Koning Willem-Alexander wil zijn chauffeurs zelf toestemming geven om met blauw licht over de vluchtstrook te rijden, mocht dat nodig zijn, omdat hij daarop wordt aangekeken. Dat zegt de koning in de podcastserie Door de ogen van de Koning, die is opgenomen ter ere van zijn tienjarig koningschap.

“Als we over de vluchtstrook rijden met blauw licht, wil ik daar zelf toestemming voor geven”, zegt Willem-Alexander. “In het begin heb ik daar ook altijd wat problemen mee gehad, met de beveiliging en de chauffeurs die zeiden: dat doen wij toch? Nee, want ik ben degene die negatieve publiciteit krijgt als iemand daar een opmerking over maakt”, legt Willem-Alexander uit.

“Iedereen kan het natuurlijk filmen, bekijken, dus ik moet voor mezelf uit kunnen leggen aan iemand waarom het op dat moment noodzakelijk was dat ik wel met blauw licht op de vluchtstrook ga”, vervolgt hij. “Anders sta ik gewoon in de file.”