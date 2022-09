Koning ontvangt Stichting JongPIT op Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander ontvangt donderdag 6 oktober betrokkenen van Stichting JongPIT op Paleis Noordeinde in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekendgemaakt.

Stichting JongPIT ontving eerder dit jaar een Appeltje van Oranje 2022 van het Oranje Fonds. De prijs werd dit jaar door de koning uitgereikt aan sociale initiatieven die door jongeren worden georganiseerd voor leeftijdgenoten.

Tijdens het bezoek ontmoet koning Willem-Alexander de mensen achter de organisatie en de samenwerkingspartners. Ook gaat hij met meerdere jongeren in gesprek over de impact van JongPIT op hun leven.

JongPIT laat jongeren met een chronische of psychische aandoening of beperking sterker in hun schoenen staan.