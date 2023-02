Koning over toestand prinses Beatrix: gaat heel goed

Het gaat “heel goed” met prinses Beatrix. Dat liet koning Willem-Alexander woensdag tijdens een bezoek in Rotterdam desgevraagd weten. Zijn moeder was maandag in Oostenrijk geopereerd nadat ze tijdens het skiën in Lech haar pols had gebroken.

Op de vraag hoe het met de moeder van de koning ging, antwoordde Willem-Alexander: “heel goed, dank u wel”. Eerder liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) al weten dat prinses Beatrix “in goede gezondheid” verkeert en thuis op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche van haar breuk herstelt.

Door de breuk moet Beatrix de viering van het 160-jarig bestaan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek op vrijdag aan zich voorbij laten gaan. Het bezoek van de prinses wordt uitgesteld, aldus de RVD.