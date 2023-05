Koning probeert Amalia klaar te stomen zoals Beatrix bij hem deed

Koning Willem-Alexander probeert Amalia klaar te stomen voor het ambt als staatshoofd zoals zijn moeder prinses Beatrix bij hem deed, vertelt de koning in de podcast Door de ogen van de Koning. Willem-Alexander ziet het als zijn “eerste doel” om zijn ambt “in een betere toestand over te dragen dan hoe je het hebt overgenomen”. “Bij mij ligt de lat dus heel hoog met mijn moeder”, meent hij.

Volgens de koning “is het leuke dat ik heel veel herken, ook in de vragen en twijfels die Amalia soms heeft”. De koning herkent zich ook in Amalia hoe zij het koningschap heeft “geaccepteerd, maar nog niet omarmd”. “Dat is een proces, dat gaat ook niet op een moment”, vindt Willem-Alexander. “Wat je gaat worden uiteindelijk, dat staat vast. Maar hoe je het gaat worden, staat niet vast”, vindt de koning.

In de podcast Door de ogen van de Koning blikt Willem-Alexander samen met radiomaker Edwin Evers terug op de afgelopen tien jaar van zijn koningschap. De aflevering van donderdag gaat over het jaar 2022 en een deel van 2023. Het is ook de laatste aflevering.