Koning reikt Erekruis van de Huisorde van Oranje uit op paleis

Koning Willem-Alexander heeft maandag op Paleis Noordeinde in Den Haag het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend aan Marilou van Golstein Brouwers, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De onderscheiding voor Van Golstein Brouwers is toegekend vanwege haar decennialange inzet om mensen een betere toegang te geven tot financiering en de economie. Ook heeft zij in zowel binnen, als buitenland wezenlijk bijgedragen aan de doorbraak van langetermijndenken in de financiële wereld.

Van Golstein Brouwers heeft een bijzondere band met het koninklijk huis. In 2004 werkte zij al samen met koningin Máxima in de adviesraad van het International Year of Microcredit van de Verenigde Naties. Hier werd de basis gelegd voor de functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling die de koningin vervult.