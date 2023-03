Koning: situatie rond dreiging Amalia valt gezin zwaar

De situatie rond de bedreigingen aan het adres van prinses Amalia valt zwaar binnen het gezin van het koningspaar. Dat vertelde koning Willem-Alexander tijdens het persgesprek ter afsluiting van het staatsbezoek aan Slowakije. Tegelijkertijd zei hij dat hij zijn gezin sterk genoeg acht om eruit te komen.

“Voor de privésituatie binnen ons gezin is het zwaar. Maar wij lossen dat met elkaar geheel goed op. We zijn sterk als gezin. We hebben drie fantastische kinderen en ik heb een fantastische vrouw en met zijn vijven zijn we sterk genoeg om hieruit te komen.”

Koningin Máxima voegde daaraan toe dat zij dit als gezin “met een positieve blik” proberen te benaderen. “We proberen er iets van te maken en positief te blijven. En ik wil ook zeggen dat deze situatie niet alleen voor ons geldt, maar ook voor heel veel advocaten, directeuren van gevangenissen, politici en journalisten. We leven met hen allemaal mee.” Op de vraag of het vol te houden is, zei Willem-Alexander dat opgeven geen optie is. “We moeten hier doorheen, ook als samenleving. Hier moeten we bovenop komen.”

Eerder tijdens het staatsbezoek was er ook al aandacht voor de verruwing en verharding van de maatschappij. Zo was er veel aandacht voor de veiligheid van journalisten. Tijdens het persgesprek kwam de koning daar desgevraagd nog even op terug. “Het feit dat je als journalist je werk niet meer kunt doen, betekent dat we als samenleving weerbaarder moeten zijn om dit soort problemen aan te kunnen pakken.”

Hij verwees daarbij naar de eerder tijdens het bezoek gedane uitspraken van de meegereisde minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij stelde dat hulpverleners en journalisten op een andere manier beschermd moeten worden en dat daders ook zwaarder bestraft moeten worden.