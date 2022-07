Koning spuit graffiti op muur bij jubileum Krajicek Foundation

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn verrassingsbezoek aan de Hondius Playground van de Krajicek Foundation in Den Haag een stukje muur bespoten met graffiti. De koning was hier vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting die als doel heeft jongeren te motiveren om meer buiten te sporten en gezonder te leven.

Bij aankomst op de kleurrijke speelplaats in Den Haag werd de koning gelijk begroet door twee kinderen die aan kwamen rennen en hem om een boks vroegen. “Jij wel”, zei de koning, die de jongens vervolgens met twee vuisten vooruit begroette met een boks. Hierna begon de rondleiding langs de klimtoestellen en sportvelden van de speelplaats. Onderweg sprak de koning met de coaches en begeleiders van de kinderen over het sporten en de activiteiten die op de playground worden georganiseerd.

Willem-Alexander stak ook zelf de handen uit de mouwen. Bij een muurschildering met daarop allerlei sportende figuren hielp hij een handje mee met graffitispuiten. De kinderen die daar al bezig waren moesten de koning wel even helpen, zo zei hij, want zelf had hij “geen idee” hoe hij dat moest doen. Uit handen van een van de jonge schilders kreeg Willem-Alexander vervolgens een spuitbus aangereikt waarmee hij een stukje van de muur blauw verfde. Tijdens het spuiten moest hij nog oppassen dat de verf niet op zijn pak terechtkwam, maar dat ging goed.

Als afsluiting van het jubileumfeest namen de koning en oud-tennisser Richard Krajicek, oprichter van de Krajicek Foundation, plaats op het podium naast het basketbalveld. Voor hen stond een grote groep juichende kinderen die twee grote ballen met daarop de cijfers 2 en 5 al crowdsurfend richting het podium begeleidden. Nadat de ballen op hun plek lagen en het cijfer 25 toonden, barstte het feest los. De koning klapte en zwaaide lachend mee op het podium, waarna hij de playground verliet. Voordat hij afscheid nam groette hij eerst nog een brassband die daarna trommelend en fluitend over de speelplaats trok.