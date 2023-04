Koning videobelde tijdens corona weleens in trainingsbroek

Koning Willem-Alexander heeft toegegeven dat hij tijdens de coronacrisis, net als iedereen, weleens in zijn trainingsbroek videobelde. “Ja natuurlijk deed ik dat”, zegt hij lachend in de derde aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning, waarin hij terugblikt op tien jaar koningschap.

“Niet elke keer, maar dat deed ik weleens”, vervolgt de koning. “Het is voorgekomen. Zeker in het begin, want dat geeft gewoon een goed gevoel.”

De koning trok dan wel een overhemd en colbert aan zodat het leek alsof hij volledig in pak in zijn werkkamer zat.

Tijdens de coronacrisis kon het koningspaar lange tijd geen werkbezoeken doen. Daarom spraken de koning en koningin vaak via internet met vertegenwoordigers van stichtingen of bedrijven.