Koning viert 55e verjaardag in Maastricht, weer met publiek

Willem-Alexander viert woensdag zijn 55e verjaardag. Voor het eerst in twee jaar staan er weer festiviteiten op het programma waarbij ook publiek welkom is. Maastricht is deze keer de stad die de koning en zijn gezin feestelijk mag ontvangen.

Voor Willem-Alexander wordt het zijn negende Koningsdag. Sinds 2014, bijna een jaar na zijn inhuldiging, wordt die jaarlijks op 27 april gevierd. Onder het bewind van zijn moeder Beatrix vond de landelijke feestdag, toen nog Koninginnedag, plaats op 30 april.

Koningsdag zal er weer als vanouds uitzien. De afgelopen twee verjaardagen van Willem-Alexander waren vanwege de coronacrisis een bescheiden aangelegenheid. In 2020 vierden de koning, koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn verjaardag, destijds ‘Woningsdag’ genoemd, digitaal vanuit Paleis Huis ten Bosch. Vorig jaar was het gezin in Eindhoven, maar daar mocht geen publiek bij zijn.

Programma

In Maastricht hebben de Oranjes een vol programma. Het gezin begint op de Sint Servaasbrug in de Limburgse stad. Daarna wandelen ze ongeveer een kilometer via Vissersmaas en Het Bat, Graanmarkt, Onze Lieve Vrouweplein en Bredestraat naar het Vrijthof, waar de finale is. De wandeling duurt ongeveer twee uur en onderweg zijn verschillende optredens, van onder anderen André Rieu en Rowwen Hèze.

De koning, koningin, hun dochters en andere leden van de koninklijke familie zouden eigenlijk al in 2020 naar Maastricht komen, maar door de coronapandemie ging dat niet door.