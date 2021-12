Koning viert met hartstichting bijna dekkend reanimatiesysteem

Koning Willem-Alexander is maandagmiddag bij de viering van het landelijk netwerk AED-burgerhulpverlening van de Hartstichting in Amare in Den Haag. Dat netwerk van vrijwilligers die met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kunnen helpen bij een hartstilstand, is gegroeid tot 245.000 personen.

Vier jaar geleden waren dat er nog 170.000. Ook het aantal AED’s is de afgelopen jaren flink gegroeid. Verspreid over land hangen er nu bijna 24.000 AED’s, tegen 12.000 vier jaar geleden. In heel Nederland kan daardoor binnen zes minuten worden begonnen met reanimatie, aldus de Hartstichting. Behandeling in die eerste zes minuten biedt de grootste kans om te overleven.

De mijlpaal wordt maandag gevierd met een programma waar Willem-Alexander bij is. De koning gaat daarna in gesprek met hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hun partners.