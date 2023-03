Koning vindt dat iedereen moet kunnen zijn wie die wil zijn

Koning Willem-Alexander vindt dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn. Dat zei hij woensdag tijdens een gesprek over lhbti-rechten in het Slowaakse café Taplaren. Op de stoep voor het café werden vorig jaar twee personen uit de lhbti-gemeenschap, Juraj Vankulic en Matus Horvath, vermoord door een 19-jarige student. Het koningspaar is in Slowakije voor een driedaags staatsbezoek, waarbij onder meer de thema’s gendergelijkheid en mensenrechten aan bod komen.

Lhbti-personen representeren net als ieder ander de maatschappij, stelde de koning. Dat beaamde de moeder van Vankulic, die ook aanwezig was bij het gesprek. “Het was een fantastisch persoon”, zei ze over haar zoon. Het was iemand die altijd voor anderen klaarstond, vervolgde ze. “Hij hield van het leven.” Ook de broer van Vankulic was erbij. “Ik heb nooit een beter persoon ontmoet dan hij.”

De koning benoemde nog hoe “dapper” hij het vond dat de nabestaanden waren gekomen. De pijn is nog erg “vers”, kan de koning zich voorstellen. Ook Radoslava Troksiarova, een overlevende van de aanslag, was erbij. Ze is dankbaar voor iedereen die haar in leven wist te houden nadat ze gewond was geraakt. Haar moeder was ook bij het gesprek aanwezig en vertelde dat het “moeilijk” is geweest. Máxima, die zichtbaar emotioneel was, zei dat ze zich dat als moeder kan voorstellen.

Steun

De eigenaar van de bar, Roman Samotny, en onder onder anderen de moeder van Vankulic spraken de wens uit dat er vanuit de politiek meer gebeurt om de lhbti-gemeenschap te begrijpen en te beschermen. Een van de aanwezigen vertelde over haar transitie naar vrouw. Máxima zei dat ze hoopte dat zij wist dat ze er niet alleen voor staat. “Je krijgt steun vanuit het buitenland”, vulde de koning aan.

De koning bedankte alle aanwezigen voor hun openheid. Tot slot werd de tentoonstelling in de bar bekeken van fotografe Dorota Holubova, genaamd Disclosed Love. Dit is een reeks portretten van lhbti-personen. Ook staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) was bij het gesprek aanwezig.