Koning vond afgelopen tien jaar ‘nooit een sleur’

Willem-Alexander zit deze maand tien jaar op de troon, maar vond het koningschap nog geen dag saai. “Het is voorbij gevlogen” en “het is zo divers en leuk”, zei de 55-jarige koning in eerdere interviews over het te vieren jubileum.

De koning noemde het afgelopen decennium een periode met “veel hoogtepunten maar ook veel dieptepunten”, zo zei hij na afloop van zijn meest recente staatsbezoek, aan Slowakije. “Als je kijkt naar de hoogtepunten denk ik aan sport, maar ook aan 75 jaar bevrijding en mooie bezoeken, maar er was ook MH17, corona en het overlijden van mijn broer. Het is geen moment saai geweest in de afgelopen tien jaar.”

Zijn werk was voor koning Willem-Alexander “nooit een sleur”, zo vertelde hij in het VPRO-jeugdprogramma Timmyland. Iedere dag is immers anders. “Elke dag ontmoet je andere mensen, elke dag zie je andere problemen langskomen, elke dag zie je fantastische dingen die gebeuren”, somde hij op.

Eigen invulling

Tijdens zijn inhuldigingtoespraak op 30 april 2013 in De Nieuwe Kerk in Amsterdam zei de koning dat hij mensen wil “aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben. Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond”. De koning, die zijn moeder opvolgde nadat zij 33 jaar koningin was geweest, vond het belangrijk om verbindingen te leggen, verbanden te signaleren en uit te dragen wat Nederlanders verenigt, “ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet”.

Ook liet de toen 45-jarige koning duidelijk weten dat hij zijn eigen invulling wilde geven aan het koningschap. “Het koningschap is niet statisch”, zei hij. “Aanpassen aan veranderende omstandigheden hoort erbij, zonder te vergeten dat het koningschap ook symbool staat voor continuïteit en gezamenlijkheid.”