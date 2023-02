Koning Willem-Alexander bij finale jubileumeditie ABN AMRO Open

Koning Willem-Alexander zit zondagmiddag op de tribune in Rotterdam tijdens de finale van het ABN AMRO Open. Het is de vijftigste editie van het tennistoernooi, dat in Ahoy wordt gespeeld.

De wedstrijd gaat zondag tussen de Rus Daniil Medvedev en de Italiaan Jannik Sinner. Hij hield zaterdag de Nederlander Tallon Griekspoor uit de finale. Aan het toernooi deden ook de Nederlandse topspelers Gijs Brouwer, Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven mee.

De koning was vijf jaar geleden ook al bij de finale in Rotterdam, toen het toernooi 45 jaar bestond. In 2018 was ook koningin Máxima aanwezig. Het koningspaar zag hoe de inmiddels gestopte Roger Federer de 45e editie van het toernooi won.