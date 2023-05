Koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveren op Ameland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagochtend aangekomen op Ameland. Ruim honderd Amelanders stonden ze op te wachten bij de veerdienst Wagenborg. Ze zongen “oranje boven” en er stond een man met een bord met de tekst “Mag ik een kiekje maken voor mijn fotowand?” Dat wilden de koning en koningin wel, waarop ze met de man op de foto gingen. Ook was er een klas met schoolkinderen die net van de veerpont kwam en tot hun grote vreugde een glimp van het koninklijk paar konden opvangen.

De koning en koningin werden ontvangen door Ger van Langen, directeur van Wagenborg. Dat is het bedrijf dat de overtochten tussen het vaste land en Ameland en Schiermonnikoog verzorgt. Kort voor aankomst van de koning en koningin werd het tapijt in de aankomsthal van de veerdienst nog gestofzuigd.

Vervolgens ging het koningspaar in gesprek met Wagenborg, Rijkswaterstaat en bewoners over de bereikbaarheidsproblematiek van Ameland. Er werd ook gesproken over een mogelijke tunnel. De keerzijde daarvan zou echter zijn dat het aantal mensen dat het eiland bezoekt flink stijgt, maar een oplossing zou dan zijn om de tunnel ’s nachts te sluiten.

Het bezoek aan dit Waddeneiland staat in het teken van toekomstbestendig ondernemen en goed wonen en leven. Dit is de tweede dag van het tweedaagse streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden. Ameland is de een na laatste stop voor de koning en de koningin. Hierna gaan ze nog naar Schiermonnikoog. Dinsdag deden ze al Texel, Vlieland en Terschelling aan.