Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen aan op Vlieland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagmiddag aangekomen op een regenachtig Vlieland, het tweede eiland dat het paar aandoet tijdens het streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden.

Het paar kwam aan met de helikopter. Op het eiland wordt onder meer een bezoek aan jeugdontwikkelingscentrum De Jutter gebracht, waar het koningspaar met leerlingen, hun ouders en docenten praat over les krijgen op een eiland. Daarna praat het gezelschap in de buurtkamer van Dorpshuis De Vliestroom over de zorg op een eiland. Zo krijgen ze te horen over hoe mensen een leven lang op Vlieland kunnen wonen met de benodigde zorg.

In het museum Tromp’s Huys krijgt het koningspaar aan het eind van de middag een rondleiding, waarbij de geschiedenis van Vlieland centraal staat. In het museum hangen veel schilderijen van de in 1922 overleden zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg. Ook onthult het paar – net als de toenmalige koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix eerder deden – een gedenksteen aan de voorkant van het museum.

Na een wandeling door de Dorpsstraat en een gesprek over de Coupure, een waterkering die het dorp afsluit bij hoog water, vertrekt het koningspaar per boot naar het volgende eiland: Ameland.