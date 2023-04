Koning Willem-Alexander gaat langs bij High Tech Campus Eindhoven

Koning Willem-Alexander brengt donderdag 20 april een bezoek aan de High Tech Campus in Eindhoven. Hij gaat er kijken bij een wetenschappelijk onderzoek van het Holst Centre, dat werkt aan innovaties voor onder meer zelfrijdende auto’s en de medische wereld.

De koning krijgt een rondleiding door het laboratorium en gaat daarna in gesprek met vertegenwoordigers van het Holst Centre, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bedrijven die gebruikmaken van de innovaties.

Koningin Máxima ging in februari ook al langs in het Eindhoven Hendrik Casimir Instituut, dat zich specialiseert in soortgelijk onderzoek.