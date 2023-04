Koning Willem-Alexander ontmoet Rotterdammers met lintje

Koning Willem-Alexander heeft op Koningsdag Rotterdammers ontmoet met een koninklijke onderscheiding. De Rotterdammers, te herkennen aan het oranje lintje dat op hun borst gespeld was, stonden opgesteld langs de weg, waar de koning hen de hand schudde. Enkele duizenden Nederlanders kregen woensdag een onderscheiding bij de jaarlijkse lintjesregen voor Koningsdag.

In Rotterdam zijn dit jaar de meeste koninklijke onderscheidingen toegekend. Het waren er 42. Ook de aanwezige dochters van Willem-Alexander bij Koningsdag, prinses Amalia en prinses Ariane, namen de tijd om de Rotterdammers te ontmoeten op de Blaak. Prinses Alexia is niet aanwezig vanwege haar examens in Wales.

De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag, de verjaardag van de koning. Mensen worden benoemd tot lid, ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bij de provincies zijn de meeste lintjes dit jaar toegekend aan mensen uit Zuid-Holland (500), Noord-Brabant (484), Gelderland (402) en Noord-Holland (361). In Utrecht werden 247 mensen onderscheiden, in Overijssel 220 en in Limburg 218. Daarna volgen Zeeland (84), Drenthe (82), Friesland (80), Groningen (74) en Flevoland (44).