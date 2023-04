Koning Willem-Alexander ‘stil van’ ravage van treinongeluk

Koning Willem-Alexander is geschrokken van de ravage van het het treinongeluk in Voorschoten. “Je wordt er stil van”, zei de vorst, die dinsdagochtend een bezoek bracht aan de plek van het ongeluk.

De koning sprak in een calamiteitencontainer met de burgemeester van Voorschoten en hulpverleners over het ongeluk. Vervolgens liep hij langs het spoor om met eigen ogen het treinwrak te zien en sprak hij met een buurtbewoner die kort na de treinbotsing te hulp schoot. Willem-Alexander bedankte hem voor het opvangen van slachtoffers.

Volgens Willem-Alexander had het ongeluk “veel erger kunnen aflopen”. Ook riep hij op experts hun werk te laten doen en niet te speculeren over wie er schuldig is aan de treinbotsing.

In Voorschoten botste in de nacht van maandag op dinsdag een passagierstrein op een bouwkraan. Er viel zeker een dode en tientallen mensen raakten gewond.