Koningin Máxima buigt zich over maatschappelijke kwesties

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) in Utrecht. Het IPW verzamelt kennis over publieke problemen, zoals mensen die in armoede leven, geen woning hebben of psychische problemen ondervinden. Zelf dacht Máxima ook actief mee over een vraagstuk.

Máxima, die dinsdag als eerste te gast was in de nieuwe vestiging van het IPW aan de Utrechtse Oudegracht, werd ontvangen door medeoprichters Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter. Daarna luisterde de koningin naar zes ‘actieonderzoekers’ van het instituut. Zij spraken over bijvoorbeeld dak- en thuisloosheid, hoe mensen zonder huis geholpen kunnen worden en tegen welke problemen zij aanlopen. Andere thema’s waren uitsluitingsmechanismen en data science.

Het IPW zet zich inmiddels tien jaar lang in om mensen te helpen met maatwerk, zodat ze een specifiek persoon kunnen helpen met de problemen waar hij, zij of hen tegenaan loopt. Het instituut heeft in die tijd meer dan drieduizend huishoudens geholpen, vertelde Kruiter.

De koningin boog zich later samen met een aantal onderzoekers over een maatschappelijke kwestie, namelijk verduurzaming van verouderde wooncomplexen in aandachtswijken. Blokker en Kruiter vonden het “mooi” om te zien hoe actief Máxima meedeed met de brainstorm over verduurzaming van woningen. “Ze was vooral geïnteresseerd in de thema’s armoede en dakloosheid. Ze deed volop mee”, aldus Kruiter.

De aanleiding voor het bezoek zijn de raakvlakken die het IPW heeft met projecten van bijvoorbeeld het Oranje Fonds, Stichting SchuldenlabNL en Stichting MIND Us, waar Máxima zich voor inzet. “We zagen de majesteit al vaker op projecten van andere stichtingen, maar om het is fijn om haar nu over het IPW te vertellen”, zei Blokker.