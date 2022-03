Zien: Koningin Máxima geeft startschot elfde editie Week van het geld

Koningin Máxima heeft maandag samen met minister Sigrid Kaag (Financiën) het startschot gegeven voor de elfde editie van de Week van het geld, die maandag begint op Nederlandse scholen. Het thema is dit jaar ‘van doekoe tot digi’, omdat jongeren steeds vaker hun zakgeld digitaal krijgen en vaker met hun mobiele telefoon betalen. De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken, waarvan Máxima erevoorzitter is.





Een aantal kinderen beklommen het podium met grote beschilderde letters WVHG, dat staat voor Week van het geld. De koningin en minister gingen bij de kinderen en de letters staan en dagvoorzitter Kim-Lian van der Meij zette de groep met een iPad op de foto. Van der Meij vroeg Máxima of de foto goed gelukt was. “Ik zou zeggen: zullen we het doen met filter?”, reageerde de koningin na het zien van de foto, waarop de zaal hard lachte. Vervolgens plaatste de koningin de foto op het Instagramaccount van Wijzer in geldzaken, waarmee deze editie officieel van start is gegaan.

Voor de opening beklommen de koningin en minister al het podium om met Van der Meij in gesprek te gaan. Daar benadrukte Máxima dat het belangrijk is om met kinderen te praten over financiën, ook op school, mede omdat een deel van de kinderen dit thuis niet even goed meekrijgt. “Omdat het heel belangrijk is dat iedereen, elk kind, hier heel jong over leert.” Bijvoorbeeld over de vraag hoe je “een digitaal spaarpotje” creëert. “We moeten daar met kinderen over blijven praten en we moeten kinderen daarin blijven opvoeden.”

Twee jaar geleden ging de Week van het geld niet door vanwege het coronavirus. Vorig jaar werd alles online gehouden. Dit jaar was wel publiek aanwezig bij de opening, vooral bestaande uit kinderen. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om scholieren voor te bereiden op financiële redzaamheid in de toekomst.