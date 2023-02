Koningin Máxima ontmoet ontwerpers in Eindhoven

Koningin Máxima is donderdag in Eindhoven voor twee werkbezoeken. De vorstin begon haar dag met ontmoetingen met ontwerpers die in de Brabantse stad werkzaam zijn. Later op de dag gaat Máxima ook nog langs bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Het bezoek aan de ontwerpers stond in het teken van hoe een hecht netwerk van designers en creatieve broedplaatsen in Eindhoven bijdragen aan de internationale positie van Nederlands design. Zo wordt in de stad bijvoorbeeld jaarlijks de Dutch Design Week georganiseerd, het grootste designevenement van Noord-Europa.

Máxima ging als eerste langs bij NUL ZES, een ontwerperscollectief en creatief laboratorium voor designers, architecten en onderzoekers. De koningin sprak er met onder anderen de oprichter van het collectief en enkele ontwerpers.

Vervolgens bezocht de koningin het Home of Design van Kazerne, een expositieruimte en hotel-restaurant. Ook daar ging ze in gesprek met de initiatiefnemer en designers.