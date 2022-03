Koningin Máxima praat met FunX-luisteraars over financiën

Koningin Máxima is vrijdag te gast bij radiozender NPO FunX. Daar gaat ze in de ochtendshow Start met Fernando met twee jongeren in gesprek over geldzaken, maakte de zender woensdag bekend. De aanwezigheid van Máxima is in het kader van de elfde editie van de Week van het Geld, die op 28 maart van start ging.

“Als je achttien wordt, komen er zoveel verantwoordelijkheden op je af: een zorgverzekering, belasting betalen, je DigiD. Je moet weten hoe je daarmee om moet gaan”, zegt Máxima over De week van het Geld. “Daarom is deze week zo belangrijk, want we weten dat als kinderen van jongs af aan goed om leren gaan met geld, ze later minder problemen krijgen met financiële stress. Er moet geen schroom zijn om erover te praten, let’s talk about money.”

Het gesprek gaat vooral over het belang van financiële gezondheid. Ook beantwoordt Máxima vragen van luisteraars over financiën. De koningin is Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Dat wil zeggen dat ze zich inzet om financiële diensten voor iedereen – met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven – toegankelijk te maken.

Het thema van de Week van het Geld is Van Doekoe tot Digi en gaat over de toenemende digitalisering van geld, zoals contactloos betalen, internetbankieren en digitale betaalverzoeken.