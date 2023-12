Koningin Máxima praat met kinderen over koken, muziek en theater

Koningin Máxima heeft woensdag met kinderen van de Rotterdamse basisschool De Bavokring gepraat over koken, muziek en theater. Stichting Méér Muziek in de Klas, waarvan Máxima erevoorzitter is, zet zich al jaren in voor muziekonderwijs. Dit jaar wordt het breder getrokken, met aandacht voor ontwikkeling en cultuur voor kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Deze school past het programma al toe. Daarom namen Máxima en demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) een kijkje.

Op woensdagen worden na school allerlei activiteiten georganiseerd waarvoor kinderen zich kunnen aanmelden, van koken en yoga tot karate en kleuren. De koningin bezocht de activiteit ‘koken zonder keuken’, dus het maken van gerechten waar geen keuken aan te pas hoeft te komen. Vier kinderen waren Vietnamese springrolls aan het maken, “heerlijk” volgens de koningin. “Heel voorzichtig zijn met de vingertjes”, zei ze tegen een van de kinderen die een komkommer aan het snijden was.

“Dus jullie koken, maar doen ook andere dingen?”, vroeg de koningin zich af. “Koken is ook creatief zijn hè?” Toch liet de koningin later weten niet zeker te weten of het koken onderdeel moet zijn van het cultuurprogramma. “Daar hebben we een hele grote discussie over”, grapte ze. Ook het leren omgaan met stress en emoties krijgt aandacht met het programma. De koningin bekeek ‘uitvindingen’ van leerlingen die bedoeld zijn om hiermee te helpen. Zo heeft Ayah een hand geknutseld die leerlingen een high five kunnen geven. “Daar word je blij van”, legde Ayah uit. “Passen jullie het toe in de klas als er een probleem is?”, vroeg koningin Máxima zich af. “Nog niet”, liet Ayah weten.

Frozen

De dag werd afgesloten met twee rondetafelgesprekken en een repetitie van leerlingen voor het Kerst Muziekgala dat op 19 december wordt uitgezonden, waar de koningin bij is als speciale gast. Een deel van de schoolkinderen maakt deel uit van de Grootste Schoolband van Nederland die die avond optreedt. De kinderen lieten alvast zien hoe ze dansten en zongen op het lied Als je ervoor gaat van Tjeerd Oosterhuis.

Tijdens een van de rondetafelgesprekken, waarbij partijen aanwezig waren die het cultuurprogramma steunen, liet de koningin weten “absoluut” genoten te hebben van haar bezoek aan de school. Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, stelde dat cultuur heel belangrijk is voor alle kinderen. Jaarlijks kunnen honderden leerlingen gratis mee naar een musical in het AFAS Circustheater Scheveningen.

Komend jaar staat de musical Frozen op het programma. Spekman vroeg Máxima na afloop van het gesprek of ze dan mee wil. Dat lijkt de koningin te overwegen, stelde de directeur. “Ze zei: waarom niet?”