Koningin Máxima praat op mbo-opleiding over schuldhulp

Koningin Máxima is woensdagmiddag langsgegaan bij een mbo-opleiding van Aventus in Apeldoorn. Het werkbezoek stond in het teken van drie schuldhulpmethoden. De vorstin kreeg onder meer uitleg over deze methoden en nam deel aan gesprekken daarover.

Máxima werd bijgepraat over de schuldhulpmethoden: ‘Hoe word je rijk?’, Over Rood en Plinkr.Hub. Die richten zich op respectievelijk financiële educatie, advies aan ondernemers en hulp aan mensen onder bewindvoering. De methoden worden in samenwerking met SchuldenlabNL, de stichting waarvan de koningin erevoorzitter is, opgeschaald door heel Nederland.

De koningin woonde daarna een les van ‘Hoe word je rijk?’ bij. Dit lesprogramma is gemaakt voor mbo-leerlingen en heeft als doel hun financiële vaardigheden te bevorderen en schulden te voorkomen. Máxima sprak na afloop met leerlingen en docenten over hun ervaringen.

Na de les was Máxima bij twee gesprekken over Over Rood en Plinkr.Hub. Daarin ging het over het werk dat de organisaties doen. Over Rood is een vrijwilligersorganisatie die ondernemers onder meer helpt met schulden. Plinkr.Hub helpt gemeenten en financieel bewindvoerders om de uitstroom van mensen uit het beschermingsbewind te verbeteren.