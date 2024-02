Koningin Máxima sorteert afval op Brabantse vuilstort

Koningin Máxima heeft donderdag een bezoek gebracht aan afvalverwerkingsbedrijf Renewi in het Brabantse Acht. Ze kreeg er niet alleen een rondleiding, maar stak ook de handen uit de mouwen door zelf afval te sorteren.

Met een veiligheidshelm en knalgeel hesje aan kreeg Máxima uitleg over het bedrijf en een nieuwe sorteerinstallatie die harde kunststoffen scheidt uit afval. Volgens het bedrijf was de koningin “geïnteresseerd” in alle innovatieve mogelijkheden.

De koningin sprak ook met de directie van Renewi en experts in de recyclingbranche over kansen en uitdagingen in recycling.