Koningsdag Maastricht in teken van vrijheid en verbondenheid

Koningsdag in Maastricht staat dit jaar in het teken van vrijheid en verbondenheid. “Het is cruciaal om openlijk respect en saamhorigheid te tonen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Ons hart is dan ook bij de Oekraïners”, aldus de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake dinsdag bij de presentatie van het programma voor Koningsdag op 27 april.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, hun dochters en andere leden van de koninklijke familie zouden eigenlijk in 2020 naar Maastricht komen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

Maastricht wil er nu een “extra mooie dag” van maken, zei Penn-te Strake. De hoofdrol is weggelegd voor muziek. André Rieu treedt op, de zangvereniging Mastreechter Staar zingt het Wilhelmus en driehonderd leden van verschillende harmonieën halen de koninklijke bus ’s morgens binnen op de Sint Servaasbrug, de oudste brug van Nederland.