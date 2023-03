Koningsdagconcert in Rotterdam Ahoy met Davina Michelle en Winne

Het Koningsdagconcert is dit jaar op 19 april in Rotterdam. Onder anderen Davina Michelle, Winne, Gerard Cox en het Rotterdams Philharmonisch Orkest treden op. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen ook aanwezig zijn.

Het feest is dit jaar gratis toegankelijk ter ere van het tienjarige koningschap van Willem-Alexander. Op 30 april is het precies tien jaar geleden dat hij het stokje van zijn moeder, prinses Beatrix, overnam.

Een gratis kaartje voor het concert, dat het motto ‘We zijn allemaal Kings & Queens’ heeft, is vanaf 10 maart om 10.00 uur verkrijgbaar via de website www.koningsdaginrotterdam.nl. Het concert wordt op Koningsdag uitgezonden op NPO 2, van 20.25 uur tot 21.20 uur. “Rotterdam is niet te vatten in een stijl, kleur of smaak”, aldus Floris van Delft (artistiek directeur van theatergezelschap WAT WE DOEN) en rapper Winne, die de samenstelling en de regie van het evenement regelen.

Het Koningsdagconcert wordt traditiegetrouw georganiseerd in de stad waar dat jaar Koningsdag wordt gevierd. Dit jaar is dat dus Rotterdam. Het volledige programma van Koningsdag wordt op 30 maart bekendgemaakt.