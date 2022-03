Koningshuis geeft overzicht van activiteiten in 2021

De koninklijke activiteiten van het afgelopen jaar telden veel mooie momenten, maar tegelijkertijd was 2021 “een jaar van grote zorgen.” Dat staat in het Jaaroverzicht 2021 dat woensdagochtend via de Rijksvoorlichtingsdienst openbaar is gemaakt. “De Koning en Koningin en de andere Leden van het Koninklijk Huis deelden in de vreugde en het verdriet van mensen en zochten het gesprek met kleine en grote groepen over de meest uiteenlopende onderwerpen”, zo staat in het voorwoord van grootmeester Chris Breedveld.

Het afgelopen jaar had de coronacrisis opnieuw veel impact op de activiteiten van het koningshuis. De eerste maanden van het jaar vonden bezoeken veelal digitaal plaats maar in de loop van het jaar ontstond er meer ruimte voor fysieke ontmoetingen. Er waren bezoeken aan zorgmedewerkers en hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld aan ondernemers en de culturele sector. Verder was er aandacht voor het vaccinatieprogramma en voor de gevolgen van de crisis op de mentale gezondheid. Ook wordt er stilgestaan bij de verwoestende overstromingen in juli in het zuiden van Limburg.

Desondanks waren er in 2021 genoeg mooie momenten voor het koningshuis. In het Jaaroverzicht wordt onder meer aandacht besteed aan de achttiende verjaardag van prinses Amalia, de vijftigste verjaardag van koningin Máxima, de huldiging van olympische en paralympische sporters op Paleis Noordeinde en het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

In het jaaroverzicht wordt een beeld gegeven van honderd activiteiten van het koningshuis in 2021. Het overzicht richt zich voornamelijk op het koningspaar, maar er staan ook activiteiten in van andere leden van het Koninklijk Huis zoals prins Constantijn en de prinsessen Beatrix, Margriet en Laurentien. Het is de twaalfde keer dat het jaaroverzicht wordt gepubliceerd.