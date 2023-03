Koningshuis geeft overzicht van activiteiten in 2022

De koninklijke activiteiten van het afgelopen jaar stonden veelal in het teken van de “grote uitdagingen” waar mensen mee te maken hadden. Dat staat in het Jaaroverzicht 2022 dat dinsdag via de Rijksvoorlichtingsdienst openbaar is gemaakt. Grootmeester Chris Breedveld, de hoogste functionaris aan het hof, somt in zijn voorwoord onder meer de oorlog in Oekraïne, de stikstofcrisis en de wooncrisis op als voorbeelden van thema’s waar de Oranjes aandacht aan hebben besteed.

“Botsende belangen, zoals die van natuur, landbouw en industrie, maakten ingrijpende keuzes noodzakelijk. De impact van die keuzes op gezinnen en bedrijven is groot. Ook het tekort aan betaalbare woningen leidde tot steeds nijpender situaties, evenals de hoge inflatie, het gebrek aan arbeidskrachten in cruciale sectoren, de urgente verduurzaming van de energievoorziening en de zorgelijke ontwikkeling in de mentale gezondheid van jongeren”, schrijft Breedveld. “Aan deze en vele andere actuele vraagstukken besteedden Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima in 2022 aandacht, door middel van werkbezoeken, achtergrondgesprekken, ontvangsten en themabijeenkomsten.”

Er wordt in het jaaroverzicht teruggeblikt op onder meer de staatsbezoeken aan Oostenrijk, Zweden en Griekenland maar ook op de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Ook verdiepten koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich in de aanloop naar de herdenking in 2023 van de afschaffing van de slavernij “intensief” in dit onderwerp. “De Koning maakte in januari bekend de Gouden Koets met het paneel ‘Hulde der Koloniën’ niet te zullen gebruiken zolang de noodzakelijke weg tot verzoening niet is afgelegd. In december gaf hij opdracht tot een onafhankelijk en grondig onderzoek naar de rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis.”

In het jaaroverzicht wordt een beeld gegeven van tientallen activiteiten van het koningshuis in 2022. Het is de dertiende keer dat het jaaroverzicht wordt gepubliceerd.