Koningspaar aangekomen in Slowaakse stad Poprad

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagochtend aangekomen in de stad Poprad in Slowakije. Daar werden zij begroet door president Zuzana Caputova en haar partner Juraj Rizman, burgemeester Anton Danko en de president van de Presov-regio, Milan Majersky.

De eerste twee dagen van het staatsbezoek bracht het koningspaar grotendeels door in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, maar voor de laatste dag is het koningspaar donderdagochtend richting het oosten van het land gevlogen. De laatste dag trapt af met een bezoek aan een hulpcentrum voor Oekraïense vluchtelingen, waar het koningspaar in gesprek gaat met vluchtelingen en medewerkers van het hulpcentrum.

Daarna trekken de koning en koningin naar het middeleeuwse dorp Spisska Sobota, waar zij onder meer uitleg krijgen over het dorpsplein Sobotske en de St. George Kerk bezoeken. Vervolgens gaan de koning en koningin naar een school die actief aandacht besteedt aan het onderwijzen van democratische waarden, zoals kritisch denken. De laatste activiteit van het staatsbezoek is een bezoek aan het Nationaal Park Tatra, waar het koningspaar meer hoort over de biodiversiteit en het natuurbehoud.