Koningspaar aangekomen in Slowakije voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagochtend aangekomen op de luchthaven in Bratislava in Slowakije, voor hun driedaagse bezoek aan het land. Tijdens het staatsbezoek staat niet alleen de samenwerking tussen beide landen centraal, maar komen ook onder meer persvrijheid, gendergelijkheid, lhbti-rechten, klimaat en de oorlog in Oekraïne aan bod. De koning en koningin worden vergezeld door minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

Het koningspaar is bij aankomst op het vliegveld ontvangen door onder anderen de Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken Ratislav Kacer, de Slowaakse ambassadeur in Nederland Juraj Machac en de Nederlandse ambassadeur in Bratislava, Gabriella Sancisi.

De koning en koningin vertrekken vervolgens naar het presidentieel paleis, waar zij worden begroet door president Zuzana Čaputová en haar partner Juraj Rizman. Na een lunch vertrekken de koning en koningin naar stadsdeel Devín, waar zij een krans leggen bij het gedenkteken De Poort van de Vrijheid. Dit gedenkteken is opgedragen aan de honderden mensen die zijn omgekomen tijdens een vluchtpoging langs het IJzeren Gordijn tussen 1948 en 1989.

Persveiligheid

Vervolgens nemen Willem-Alexander en Máxima deel aan een wandeling door Bratislava en gaan zij met onder andere Slowaakse media en politie in gesprek over persvrijheid en -veiligheid. Tot slot vindt een staatsbanket plaats in het muziekgebouw Reduta.

Op woensdag gaat het koningspaar onder meer met Slowaakse jongeren in gesprek over gendergelijkheid en bezoekt het stel café Teplaren. Daar werden vorig jaar twee mensen doodgeschoten vanwege hun geaardheid. In de avond bieden Willem-Alexander en Máxima de president een concert aan in het Nationaal Theater. Op de laatste dag, donderdag, bezoekt het stel onder meer een hulpcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Poprad.