Koningspaar bedankt Slowakije voor bijzondere vriendschap

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in een bericht op Twitter het land Slowakije bedankt voor een “bijzondere vriendschap”. Het koningspaar sloot donderdag in de Tatra-regio het driedaagse staatsbezoek aan het het Midden-Europese land af.

“In de afgelopen dertig jaar zijn Slowakije en Nederland steeds meer naar elkaar toegegroeid”, schrijft het koningspaar. “Dit staatsbezoek is een onderstreping van de vriendschap die is ontstaan. Dank u wel voor deze bijzondere vriendschap. Ďakujem!”

Tijdens het staatsbezoek, dat onder meer werd georganiseerd vanwege het dertigjarig bestaan van de Republiek Slowakije, stonden onder meer de thema’s gendergelijkheid, persvrijheid en -veiligheid, circulaire economie en de oorlog in Oekraïne centraal. Het is het eerste staatsbezoek van het koningspaar aan het land; in 2007 bezocht toenmalig koningin Beatrix het land al wel.