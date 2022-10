Video: Koningspaar begint staatsbanket Zweden met stukje knäckebröd

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima schuiven dinsdag in Stockholm aan bij het traditionele staatsbanket. Op het menu staan delicatessen uit het Scandinavische land, maar bij aanvang ligt op ieders bord het bekendste culinaire stukje van Zweden: een stuk knäckebröd.

Op het echte menu staan onder meer kreeft uit de kustprovincie Bohuslän met mierikswortel, aardappelen uit de tuin van Drottningholm – de woning van het Zweedse koningspaar -, tarbot en vanillemousse met honing.

Het stuk knäckebröd op elk bord is een Zweedse koninklijke traditie, net als het feit dat bij de borden van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, koning Carl Gustaf en koningin Silvia een eierdopje staat. Dat straalt uit dat misschien niet iedereen de Zweedse keuken kan waarderen, maar dat een ei altijd goed is. Eieren staan dinsdagavond echter niet op het menu. Op tafel staan bloemen uit Zweden – het is immers Dahlia-seizoen in het land – maar ook uit Aalsmeer. Er is gekozen voor oranje-roze boeketten om de sfeer van herfst en de warmte naar gasten uit te stralen.

De avond is extra feestelijk, omdat voor het eerst sinds vijf jaar de koninklijke gasten weer kunnen blijven slapen. Dat kon jaren niet vanwege de coronacrisis en renovatie van het paleis. Zo’n 140 mensen schuiven dinsdagavond aan bij het diner op het paleis, onder wie minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Kajsa Ollongren van Defensie. Koning Willem-Alexander en koningin Silvia zitten naast elkaar, tegenover hen zitten koningin Máxima en koning Carl Gustaf. Om hen heen zitten ook kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sophia.