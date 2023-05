Koningspaar bezoekt Texel, Vlieland en Terschelling

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen dinsdag aan hun tweedaagse streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden. De eerste dag is gelijk behoorlijk vol: het koningspaar gaat naar Texel, Vlieland en Terschelling. De tweede dag staan Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog centraal.

Het bezoek begint in het museum Kaap Skil op het grootste waddeneiland, Texel. Daar krijgen de koning en koningin een rondleiding langs spullen die gevonden zijn in een scheepswrak, het Palmhoutwrak, voor de kust van Texel. Daarop wordt een bezoek gebracht aan schapenboerderij de Waddel, waar Willem-Alexander en Máxima met Texelse ondernemers praten over toekomstbestendig ondernemen. Het bezoek aan Texel wordt afgesloten bij Strandpaviljoen Paal 9 voor een gesprek met jongeren, vrijwilligers en zogenoemde hulpstrandvonders: zes mensen die dag en nacht klaar staan voor het geval iets op zee gebeurt.

Het paar reist in de middag per boot naar Vlieland, waar onder meer jeugdontwikkelingscentrum De Jutter en zorgvilla De Ton op de planning staan. De koning en koningin praten daar over onderwijs op een eiland en over de zorg. Zo krijgen ze te horen hoe ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk op Vlieland kunnen blijven wonen met de juiste zorg.

De laatste bestemming van de dag is Terschelling, waar het koninklijk gezelschap met de veerboot naartoe reist. Voor de kust van Terschelling bevindt zich een gevaarlijk zeegat, waar de afgelopen tijd drie ernstige ongelukken met dodelijke slachtoffers hebben plaatsgevonden. Het paar praat met de vrijwillige bemanning van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) over hun betrokkenheid bij de reddingsacties en de impact van hun werk. De dag wordt afgesloten met een voorstelling van Tryater, in het kader van festival Oerol.