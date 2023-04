Koningspaar brengt streekbezoek aan Nederlandse Waddeneilanden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen volgende maand een streekbezoek aan de Nederlandse Waddeneilanden. Het bezoek aan Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog staat in het teken van de leefbaarheid op de eilanden en de complexiteit van de vraagstukken die daarbij een rol spelen.

Als eerst doet het koningspaar op dinsdag 9 mei Texel, Vlieland en Terschelling aan. Op Texel, het grootste Nederlandse Waddeneiland, gaan Willem-Alexander en Máxima langs bij Museum Kaap Skil, schapenboerderij de Waddel en Strandpaviljoen Paal 9. Ook praten zij onder meer met jongeren over het leven op het eiland.

In de middag maken de koning en koningin de oversteek naar Vieland waar zij een bezoek brengen aan De Jutter, een centrum voor de ontwikkeling van de jeugd op Vlieland. Ook gaan zij langs bij zorgvilla De Ton in Boswijk en onthullen Willem-Alexander en Máxima bij Tromp’s Huys een herdenkingssteen ter gelegenheid van hun bezoek.

Tijdens de overtocht met de veerpont naar Terschelling krijgt het koningspaar uitleg over Regio Deal, een voor de eilanden belangrijk plan in het kader van leefbaarheid en bereikbaarheid. Na aankomst op Terschelling krijgen de koning en koningin uitleg over de werkzaamheden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, en de impact die reddingsacties op het reguliere werk van de vrijwilligers hebben. In de avond staat een voorstelling van Tryater op het programma.

Ameland en Schiermonnikoog

Op woensdag 10 mei gaat het bezoek aan Terschelling verder met een gesprek met docenten en studenten over het belang van scheepvaartonderwijs in het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Aan het einde van de ochtend komt het koningspaar aan op Ameland. In de terminal praten Willem-Alexander en Máxima over de bereikbaarheid van het Waddeneiland. Ook gaan zij op een locatie van Staatsbosbeheer in gesprek met de zeven natuurbeheerders van Ameland en spreken zij in Hotel Nobel in Ballum met vertegenwoordigers van de toeristische sector over de impact van het groeiende aantal toeristen.

Tot slot bezoeken de koning en koningin Schiermonnikoog, waar zij met alle zeven boeren van het eiland spreken over onder meer de zuivelcoöperatie die zij zijn begonnen als pilotproject. Vervolgens vindt er op de ambulancepost een gesprek plaats over de gezondheidszorg op het eiland. Daarna bezoeken Willem-Alexander en Máxima het klooster waar zij vijf monniken ontmoeten en krijgen ze in de enige supermarkt van het eiland een rondleiding en toelichting van de eigenaar over ondernemerschap.