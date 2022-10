Koningspaar crosst over Volvo-terrein in elektrische truck

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmiddag achter het stuur van een vrachtwagen en een graafmachine gekropen. Het paar ging op bezoek bij Volvo Trucks in Göteborg.

De koning en koningin reden allebei in hoog tempo een rondje over het circuit in de elektrische vrachtwagen, waarna ze even plaatsnamen in de graafmachine om die onder begeleiding te bedienen. De koning ‘zwaaide’ zelfs nog even met de graafmachine. Na afloop besloot de koning dat hij de vrachtwagen makkelijker te besturen vond dan de graafmachine. Máxima had het graven echter goed onder de knie en merkte op dat ze voortaan zelf haar achtertuin wel kan onderhouden. Koning Carl Gustaf kroop even achter het stuur van de elektrische vrachtwagen.

Volvo Trucks begon in 2019 met de productie van twee typen elektrische trucks, bedoeld voor stedelijke distributie en afvalinzameling. In september kondigde Volvo aan te beginnen met de productie van elektrische trucks die geschikt zijn voor internationaal transport. Ook zijn er plannen voor trucks die worden aangedreven met waterstof en brandstofcel.

Het bezoek aan Volvo Trucks was het laatste onderdeel van het staatsbezoek aan Zweden. Aan het eind van de middag volgt nog een persgesprek, waarbij de aanwezige media hun vragen mogen stellen. Begin van de avond vertrekt het koningspaar weer: koning Willem-Alexander naar huis, koningin Máxima naar Washington voor haar VN-werkzaamheden.