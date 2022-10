Koningspaar deelt zorgen van Zweden over veiligheid en migratie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima delen “de zorgen” van Zweden over zaken als veiligheid en integratie. Dat zei de koning dinsdag tijdens een persverklaring samen met de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

“Wij voelen ons oprecht betrokken bij alle ontwikkelingen hier en ook bij uw zorgen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en integratie. Ook in ons land zijn dit weerbarstige vraagstukken”, zei de koning bij de start van het staatsbezoek. “Niemand heeft de wijsheid in pacht en het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en als vertrouwde vrienden ervaringen uit te wisselen. Ook daarom zijn wij hier.”

Zweden kampt met flinke problemen rondom veiligheid, immigratie en integratie. Waar vorig jaar bijvoorbeeld in totaal 45 doden vielen door onder andere schietpartijen vanwege drugshandel, zijn dat er in de eerste acht maanden van dit jaar al 47, aldus de Zweedse politie. Daarnaast is er sprake van veel segregatie in het land, omdat migranten en mensen met een laag inkomen vaak samen in dezelfde wijk wonen in plaats verspreid.

NAVO

Koning Willem-Alexander en koning Carl Gustaf denken dat Zweden en Nederland veel van elkaar kunnen leren door samen te werken, iets waar het staatsbezoek dat tot en met donderdag duurt dan ook voornamelijk om draait. De Nederlandse koning stipte ook kort de politieke situatie en de wens van Zweden om lid van de NAVO te worden aan. Het land wil samen met Finland lid worden vanwege de vergrote dreiging vanuit Rusland en de oorlog in Oekraïne. “Wij realiseren ons dat we uw land bezoeken op een moment dat er veel in verandering is. Uw land bereidt zich voor op het NAVO-lidmaatschap, iets wat Nederland van harte verwelkomt.”

Het Nederlandse koningspaar is daarnaast vooral heel blij om in Zweden te zijn. “In de eerste plaats doet het ons persoonlijk heel veel plezier om u beiden te zien en te spreken en om samen met u een aantal waardevolle uren door te brengen.” Ook Estelle, de dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel en de peetdochter van koning Willem-Alexander, was aanwezig bij de start van het staatsbezoek. Tijdens het fotomoment zei Willem-Alexander dat hij “zijn peetkind” naast hem op de foto wilde. “Wij koesteren de vriendschap die al zo lang tussen onze families wordt gevoeld en die van generatie op generatie wordt doorgegeven”, sloot hij af.