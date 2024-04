Koningspaar en Beatrix in Zeeland voor Four Freedoms Awards

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagochtend bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards geweest. Ook prinses Beatrix was aanwezig in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Het gezelschap kwam in twee aparte auto’s aan, zoals te zien was op beelden van Omroep Zeeland. Tientallen mensen wachtten het koningspaar en Beatrix op.

Minister-president Mark Rutte reikte de International Four Freedoms Award uit aan Save Ukraine, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet om ontvoerde Oekraïense kinderen vanuit Rusland en bezette gebieden terug naar Oekraïne te brengen.

De prijzen worden elk jaar toegekend aan personen en organisaties die zich inzetten voor het waarborgen van vrijheid en het verdedigen van mensenrechten.