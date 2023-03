Koningspaar en Uslu bij lancering Slowaaks meldpunt journalisten

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) waren dinsdag aanwezig bij de lancering van een meldpunt voor journalisten in Slowakije. Dat gebeurde na afloop van een rondetafelgesprek in het Primacialny Paleis, dat deel uitmaakt van het driedaagse staatsbezoek van het koningspaar aan Slowakije. Het meldpunt werd onthuld door Lukas Diko, de directeur van het Investigative Center of Jan Kuciak (ICJK), en Peter ter Velde, de projectleider van PersVeilig.

Onlangs werd de website van het meldpunt al gelanceerd, met behulp van PersVeilig en de Nederlandse ambassade in Bratislava. Ter Velde vindt het “mooi” dat het meldpunt geopend is. “Ze vroegen om hulp en zover we konden hebben we die geboden.” Ze zijn er “nog lang niet”, omdat er groot “wantrouwen” is, vertelt de projectleider. “Daar valt nog veel te halen, maar het is een land dat wil.” Wim Hoonhout van de Nederlandse politie, die ook deelnam aan het rondetafelgesprek en aan gesprekken over het Slowaakse meldpunt, vindt het “belangrijk dat journalisten in Slowakije een melding kunnen doen van geweld. En dat daarachter ook een actie plaatsvindt.”

Tijdens het rondetafelgesprek benoemden Uslu en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) het belang van een vrije pers voor een democratie. Nadat werd gesproken over de beveiliging van journalisten, vroeg de koning wat de Raad van Europa nog zou kunnen doen en “welke rol” de raad zou kunnen spelen. Verder werden de resultaten van een enquête besproken tijdens het gesprek, waaruit bleek dat twee op de drie Slowaakse journalisten te maken krijgen met dreiging of geweld.

Persveiligheid is een van de aandachtspunten tijdens het staatsbezoek in Slowakije. Eerder op de dag benadrukte president Zuzana Caputova het belang hiervan tijdens haar persverklaring, waarbij zij ook benoemde dat zowel Nederland als Slowakije recent te maken heeft gehad met de moord op een journalist. In de avond vindt nog het staatsbanket plaats in Reduta, de Slowaakse Filharmonie.