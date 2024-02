Koningspaar feliciteert sporters met ‘sublieme prestaties’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dit weekend genoten van de vele prestaties van Nederlandse sporters. In een bericht op social media feliciteert het koningspaar hen met hun “sublieme prestaties”.

“Wat een mooi sportweekend voor Nederland! Sharon van Rouwendaal wint WK-goud op de tien kilometer openwaterzwemmen in Doha, Qatar. Fem van Empel prolongeert haar wereldtitel veldrijden op een uitdagend parcours in het Tsjechische Tábor. Het erepodium kleurt volledig oranje”, zegt het koningspaar. “En voor de zesde keer WK-goud veldrijden voor Mathieu van der Poel in Tábor. Hij behaalde daar in 2015 zijn eerste WK-zege veldrijden. Van harte gefeliciteerd met deze sublieme prestaties!”

Het koningspaar staat bekend om hun liefde voor sport. Bij bijzondere prestaties van Nederlandse sporters plaatsen de koning en koningin steevast een bericht online waarin zij hun waardering uitspreken.