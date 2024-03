Koningspaar geeft startschot Koningsspelen in Hoofddorp

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven op vrijdagochtend 26 april in Hoofddorp het startsein voor de landelijke opening van de Koningsspelen. Het koningspaar doet dat bij de basisscholen KBS Klippeholm en CBS Vesterhavet. De Koningsspelen beginnen zoals elk jaar met het gezamenlijke Koningsontbijt.

Voor de twaalfde editie van de Koningsspelen hebben zich 6300 scholen met ongeveer 1,3 miljoen kinderen aangemeld. Ook scholen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland doen mee. KBS Klippeholm en CBS Vesterhavet hebben samen 650 leerlingen en bewegend leren staat centraal op school.

De Koningsspelen staan dit jaar in het teken van het thema Ontdek!. Kinderen worden uitgedaagd nieuwe dingen op het gebied van bewegen en gezonde voeding uit te proberen.

De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel van de sportdag is om kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat goed ontbijten en actief bewegen belangrijk zijn. De landelijke coördinatie van de Koningsspelen is in handen van de Krajicek Foundation en de Cruyff Foundation.