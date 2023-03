Koningspaar hoort meer over lesprogramma tegen desinformatie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens hun staatsbezoek aan Slowakije een school bezocht die actief aandacht besteedt aan het bijbrengen van democratische vaardigheden, zodat leerlingen desinformatie kunnen herkennen. De school is gevestigd in Lipovsky Mikulaw. Ook de Slowaakse president Zuzana Caputova ging mee naar de school.

De school probeert leerlingen met een speciale lesmethode meer te leren over kritisch denken, tolerantie, mediawijsheid en inclusiviteit. Bij aankomst werd het koningspaar buiten opgewacht door een groep kinderen, die begroetingen riepen en foto’s namen met mobieltjes. Ook in de hal binnen stonden leerlingen, die geknutselde bloemen vasthielden.

Daarna vond een kringgesprek plaats in een klaslokaal. Naast het koningspaar en Caputova namen de directeur van de school, de burgemeester van de stad (Ján Blchac), een lerares, een leerling, een ouder en de schoolcoördinator van het democratieproject deel aan het gesprek. Daarin werd besproken dat de kinderen blij zijn met deze lesmethode, wat een motivatie vormt om deze ook te gaan gebruiken bij andere scholen. De koning vroeg zich af of scholen zelf kunnen kiezen wat ze wel of niet onderwijzen. Daarop antwoordde een van de aanwezigen dat scholen enigszins zelf kunnen kiezen waar zij de nadruk op willen leggen, maar dit is niet altijd gemakkelijk.

De koningin was benieuwd of leerlingen ook onderwijs krijgen over het omgaan met geld. Máxima houdt zich in binnen- en buitenland bezig met financiële gezondheid en dus ook het omgaan met geld. Op de school is niet bijzonder veel aandacht voor dit onderwerp, kreeg zij als antwoord.

Aan het einde van het bezoek deed het koningspaar mee aan een desinformatie-quiz met een klas uit het zesde jaar van de school.