Koningspaar sluit streekbezoek onaards af bij Space Campus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun streekbezoek in Zuid-Holland afgesloten met een bezoek aan de Space Campus in Noordwijk. Het koningspaar luisterde er onder meer naar korte pitches van start-ups over de vraag hoe zij ruimtevaarttechnologie toepassen in het dagelijks leven.

Het contrast tussen het ochtend- en het middagprogramma kon eigenlijk niet groter. Waar het koningspaar in de bollenstreek nog net niet zelf met de handen in de aarde wroette om te leren over de bollenteelt, sloten ze de dag af in de wereld van de ruimtevaart. Alleen de tulpjes op de stropdas van de koning deden in het hypermoderne gebouw van het Space Business Innovation Centre nog denken aan het aardse thema van die ochtend.

Het bezoek aan de Space Campus begon met vier korte presentaties van jonge ondernemers. In een paar minuten brachten zij Willem-Alexander en Máxima op de hoogte van de manier waarop zij technieken uit de ruimtevaart toepassen in werkgebieden als zorg, klimaat, landbouw en veiligheid. Vooral Máxima leek door de vele vragen die ze stelde over onder meer de nauwkeurigheid van satellietgegevens zeer geboeid door het onderwerp.

Actief meedenken

Het koningspaar sprak daarna met vertegenwoordigers van bedrijven en instanties die zich hebben gevestigd op de Space Campus. Mensen van onder meer het testcentrum ESTEC van ESA, het Galileo Reference Centre, maar ook de TU Delft en onderzoeksorganisatie TNO spraken over de wijze waarop zij hun vakgebied nog beter op de kaart kunnen zetten in Nederland. De koning en de koningin dachten daarbij actief mee. Máxima opperde bijvoorbeeld een paar ideeën over hoe de campus zijn naamsbekendheid kan vergroten, waarbij de koning instemmend knikte.

Ter afsluiting van het streekbezoek hief het koningspaar het glas tijdens een informele borrel op de Space Campus. Daarbij sloten ook ondernemers aan die zij eerder op de dag in onder meer Katwijk hadden gesproken over toerisme in de regio.