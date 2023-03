Koningspaar viert ‘prachtige prestaties’ Nederlandse schaatsers

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dolblij met de “prachtige prestaties” van de Nederlandse schaatsers op de WK afstanden dit weekend. Op Instagram deelde het koningshuis zondagavond felicitaties aan de medaillewinnaars.

“Wat een fantastische wereldtitels zijn behaald tijdens de WK afstanden in Heerenveen! Patrick Roest won op de 5 km, en in een bloedstollende race opnieuw met Beau Snellink en Marcel Bosker bij de ploegenachtervolging”, staat er bij foto’s van Roest en Irene Schouten, die goud won op de 5000 meter. “Femke Kok heeft op de 500 meter als eerste Nederlandse de titel in de wacht gesleept. Met overmacht veroverde Jutta Leerdam de wereldtitel op de 1000 meter. Marijke Groenewoud prolongeerde haar wereldtitel op de massastart. En vandaag veroverden Antoinette Rijpma-de Jong op de 1500 meter en Irene Schouten op de 5000 meter in een kolkend Thialf de wereldtitels!”

Het koningspaar sluit het bericht af met een compliment voor de schaatsers. “Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestaties!”