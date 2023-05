Koningspaar weer onderweg naar Nederland na kroning Charles

Het Nederlandse koningspaar is zaterdagavond weer onderweg naar Nederland na de kroning van de Britse koning Charles. De kroningsceremonie vond eerder op de dag plaats in Westminster Abbey in Londen.

Bij de kroning van koning Charles en koningin-gemalin Camilla, nu koningin, waren koninklijke gasten van over de hele wereld aanwezig. Zo waren naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima onder anderen het Belgische koningspaar Filip en Mathilde, het Deense kroonprinselijke paar Frederik en Mary, de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia en de Zweedse koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria aanwezig.

Prinses Beatrix en prinses Amalia waren zaterdag niet aanwezig bij de ceremonie, maar waren vrijdagavond wel bij de receptie op Buckingham Palace. Daar waren koning Willem-Alexander en Máxima niet bij aanwezig. Zij waren vrijdag nog in Nederland om het 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam bij te wonen.