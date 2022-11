Foto’s en video: Koninklijk gezin poseert in De Nieuwe Kerk in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdagmiddag weer met het hele gezin op de foto gezet. In De Nieuwe Kerk in Amsterdam hebben het koningspaar, prinses Amalia (18), prinses Alexia (17) en prinses Ariane (15) voor de Nederlandse pers geposeerd.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

De prinsessen poseerden alleen, met elkaar en met hun ouders samen. Op de vraag of het koningspaar ook even zonder kinderen wilde poseren, antwoordde de koning lachend: “die hebben jullie de laatste tijd nog niet genoeg gehad, zeker?”, verwijzend naar de twee staatsbezoeken van afgelopen maand. Tot slot gingen de vier vrouwen van het gezin nog even samen op de foto. “Die wil ik ook”, riep de koning, die het tafereel liefdevol stond te aanschouwen vanaf de zijlijn.

Het fotomoment was bij de tentoonstelling De Eeuw van Juliana, over de koningin die op 6 september volgend jaar precies 75 jaar geleden werd ingehuldigd. De tentoonstelling, met bijna 200 objecten uit de Koninklijke Verzamelingen, geeft een persoonlijk beeld van de vorstin.





In februari van dit jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de jaarlijkse fotosessies met de Oranjes er voortaan anders uit zouden komen te zien. Vanwege de studies van de prinsessen zouden zij niet altijd bij de tot dan vaste momenten in Lech en aan het einde van de zomervakantie aanwezig kunnen zijn en het gezin wil alleen compleet op de foto. Daarom zou de RVD in plaats daarvan nu andere momenten kiezen voor de fotosessies.